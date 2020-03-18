كشف قطاع الرصد بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، أن وباء كورونا تسبب في تعليق الدراسة لعدد ضخم من الطلاب بلغ نحو 849.4 مليون طالب على مستوى العالم. نحو 849.4 مليون طالب على مستوى العالم. وأشار اليونسكو إلى أن هذا العدد يعني نصف طلاب العالم، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وفي ظل تفشي فيروس كورونا في عدد من دول العالم، فقد اتخذت العديد من الدول العربية بعض الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، كان أبرزها تعطيل الدراسة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليونسكو: كورونا يحرم نصف طلاب العالم من الدراسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.