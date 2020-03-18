الصحة الجزائرية: الوضع تحت السيطرة والدولة كلها مجندة للتصدي لكورونا

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، أن وضع انتشار فيروس كورونا المستجد في بلاده تحت السيطرة، مشيرا إلى أن الدولة بأكملها مجندة للعمل على التصدي للفيروس.

وقال بن بوزيد في تصريحات، اليوم الأربعاء، عن تحضير مستشفيات للإنعاش خاص بالحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) لاستخدامها إذا استعدت الضرورة.

وأضاف، أن الوضع تحت السيطرة والجزائر لم

تبلغ بعد درجة الخطورة، مثلما حدث في بعض البلدان الأوروبية، بفضل لإجراءات الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها الحكومة".

وأكد أن الجزائر، بها كامل الإمكانيات للتكفل بالحالات المعقدة التي تصل حد الانعاش حيث تتوفر على 2500 جهاز تنفس صناعي، و2699 سرير إنعاش و2500 جهاز آخر للتخدير والتنفس الاصطناعي إلى

جانب 220 عيادة خاصة تتوفر على معدل 3 إلى 4 أسرة انعاش، أي أن قدرات الجزائر تقدر بقرابة 6000 سرير إنعاش.

وكشف وزير الصحة الجزائري، عن شفاء 30 حالة من بين الإصابات البالغ عددها 72 إصابة مؤكدة، وقال: إن نسبة 80 % يخرجون من دائرة الخطر بعد أيام من الحجر الصحي بفضل مناعة ومقاومة الجسم للفيروس فيما يسجل 15 % حالات مستعصية نوعا ما وأقل خطورة من 5 % التي تستدعي الإنعاش والمساعدة على التنفس".