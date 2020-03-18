جونسون: إغلاق المدارس البريطانية اعتبارًا من يوم الجمعة

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن إغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد، أمر ضروري اعتبارا من يوم الجمعة، لمعظم التلاميذ من أجل الحدمن انتشار فيروس كورونا.
وأضاف جونسون في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: يجب أن نطبق سبل الضغط لأسفلفي مواجهة المنحنى التصاعدي من خلال إغلاق المدارس.
وتابع: بعد أن تغلق المدارس أبوابها اعتبارا من بعد ظهر يوم الجمعة، ستظل مغلقة أمام معظم التلاميذ أمام الغالبية العظمى من التلاميذ حتى إشعار آخر".
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