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جونسون: إغلاق المدارس البريطانية اعتبارًا من يوم الجمعة

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن إغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد، أمر ضروري اعتبارا من يوم الجمعة، لمعظم التلاميذ من أجل الحد

من انتشار فيروس .

وأضاف جونسون في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: يجب أن نطبق سبل الضغط لأسفل

في مواجهة المنحنى التصاعدي من خلال إغلاق المدارس.

وتابع: بعد أن تغلق المدارس أبوابها اعتبارا من بعد ظهر يوم الجمعة، ستظل مغلقة أمام معظم التلاميذ أمام الغالبية العظمى من التلاميذ حتى إشعار آخر".

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