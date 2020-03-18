أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الأمير هاري اتصل بجدته الملكة إليزابيث، ووالدة الأمير تشارلز ليتخذا إجراءات احتياطية إضافية تضمن عدم إصابتهما بكورونا.
وأضافت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن الأمير هاري الذي يعيش فيعزلته الكندية مع زوجته ميجان ماركل وابنه أرشي، يشعر "بالعجز" لأنه بعيد جدا عن عائلته في إنجلترا، وذلك بسبب خوفه على كبار السن في العائلة الملكية.
ونقلت الصحيفة عن أحد أصدقاء هاري أن الأمير على اتصال بوالده وجدته و"يحثهما على البقاء بأمان واتخاذ احتياطات إضافية".
وحسب الصديق نفسه فإن هاري وميغان لا يختلطان مع العاملين في قصرهما الكندي، وقد طلبا أن يرتدي كل من يأتي إلى المنزل القفازات.
كانت هذه تفاصيل خبر هاري يفشل في إقناع الملكة إليزابيث باتخاذ إجراءات وقاية إضافية ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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