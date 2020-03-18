19 ألف انتهاك للحوثي وظروف بائسة للسجناء

فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن ميليشيا الحوثي تواصل بشكل تعسفي اعتقال واحتجاز عشرات النقاد والمعارضين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وثق تقرير حقوقي يمني ارتكاب ميليشيا الحوثي الانقلابية 19 ألفا و711 حالة انتهاك ضد المدنيين، في محافظة عمران، شمال البلاد، خلال أربع سنوات.

توثيق المنظمات

وذكرت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي لعام 2019 الذي صدر مطلع الأسبوع الحالي أن المنظمات غير الحكومية الدولية وثقت ظروفا بائسة في سجون الحوثيين، بما في ذلك الطعام المليئ بالصراصير، وانتشار التعذيب، وغياب أي رعاية طبية.

وأشار التقرير إلى أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رصدت قيام ميليشيا الحوثي بفتح ما لا يقل عن ثمانية سجون في صنعاء، بما في ذلك سجن هبرة في حي شعوب، والحتارش في منطقة بني حشيش، والثورة وبيت علي محسن الأحمر في حدة. وقال إن عمليات الاعتقال التعسفي الواسع الانتشار استمرت في جميع أنحاء البلاد، حيث لم يتلق معظم المعتقلين أي معلومات عن أسباب اعتقالهم أو التهم الموجهة إليهم، وحرمانهم من الاتصال بمحامين أو قضاة، وبقوا بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة أو غير محددة.

محافظة عمران

رصد التقرير الصادر عن مكتب حقوق الإنسان بمحافظة عمران بعنوان «حصاد العلقم»، 12 نوعا من الانتهاكات توزعت بين 1130 حالة قتل من المدنيين، بينهم 423 نساء وأطفال، إضافة إلى إصابة وإعاقة 1180 مدنيا. وأشار التقرير إلى توثيق 2722 حالة انتهاك بحق الطفولة شملت القتل والإصابات والتشوهات والتجنيد الإجباري والاغتصاب الجنسي، ومداهمة المدارس ونهب المساعدات.

Advertisements

اختفاء قسري

وكشف عن 1566 حالة اعتقال وإخفاء قسري في 26 سجنا ومعتقلا تابعا للميليشيات الحوثية في عمران، إضافة إلى 181 حالة انتهاك، بينها إقامة جبرية و377 حالات تعذيب أثناء الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية. وأوضح التقرير أن الانتهاكات التي رصدها طالت الممتلكات العامة والأعيان من الممتلكات الخاصة كالاقتحامات والتفتيش ونهب المؤسسات والممتلكات وتفجير المنازل والمساجد ودور العبادة ومقرات الأحزاب السياسية وإحراق منازل واحتلالها وقصف عشوائي إلى جانب الانتهاكات المتعلقة بالوظيفة العامة والتهجير القسري والنزوح. وطالب التقرير المجتمع الدولي بإدانة الانتهاكات الواقعة بحق المدنيين في محافظة عمران، والضغط على ميليشيا الحوثي بإيقاف كافة الانتهاكات التي ترتكبها بحق أبناء المحافظة والإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسرا في معتقلاتها.

احتجاز معارضين

ويقول تقرير الخارجية الأمريكية، إن فريق خبراء الأمم المتحدة بيّن أن الحوثيين يحتجزون أي شخص يشارك في أنشطة يُنظر إليها على أنها معارضة أو لا تؤيد جهودهم الحربية، كما رفضت الميليشيات طلبات الزيارات العائلية، وابتزوا عائلات السجناء. وخلال 2019 استخدم الحوثيون التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين في مرافق الاعتقال الخاضعة لسيطرتهم. وقالت الخارجية الأمريكية، إن قوات الحوثيين استخدمت الألغام الأرضية في ست محافظات، بما في ذلك في المناطق السكنية، والتي يبدو أنها قتلت وشوهت مئات المدنيين منذ بدء النزاع، بما في ذلك 140 مدنياً قتلوا في محافظتي الحديدة وتعز بين يناير إلى أبريل 2018.