بريطانيا تطلب صلاحيات استثنائية



كشفت الحكومة البريطانية عن مشروع قانون طوارئ يمنحها سلطات استثنائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ويسمح بعمليات توقيف حماية للصحة العامة أو تعبئة المتعاقدين الذين كانوا يعملون في الخدمات الصحية. وسيعرض نص القانون على مجلس العموم اليوم ويهدف إلى مساعدة نظام الصحة العام «إن إتش إس» على مواجهة الفيروس وإبطاء انتشاره، على أن تحظى الشرطة بصلاحية توقيف أشخاص وعزلهم لحماية الصحة العامة.

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