الجيش اليمني يستعيد مواقع في «قانية»

عقيل الحلالي (صنعاء)

تواصلت، أمس ولليوم الثاني على التوالي، المعارك بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة قانية الواقعة شمال محافظة البيضاء (وسط) على الحدود الجنوبية لمحافظة مأرب. وذكرت مصادر ميدانية في البيضاء لـ«الاتحاد» أن قوات الجيش شنت صباح الأربعاء هجوماً عنيفاً على مواقع تابعة للميليشيات في منطقة قانية، مؤكدة أن القوات العسكرية تمكنت من تحرير عدد من المواقع التابعة للانقلابيين الحوثيين.

وأعلن الجيش اليمني، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني مساء الأربعاء، تحرير «مواقع مهمة في جبهة قانية» التي تشهد قتالاً متقطعاً منذ سنوات. ونقل بيان الجيش عن قائد اللواء 117 مشاة، العميد أحمد حسين النقح، قوله إن قوات الجيش «تمكنت من تحرير مواقع التباب السود، المخابي، والخرابة في منطقة اليسبل الجبلية» بقانية، وأنها «تواصل تقدمها وسط انهيارات في صفوف الميليشيات الحوثية» التي تكبدت 60 قتيلاً وأعداداً من الجرحى والأسرى خلال المعارك مع الجيش يوم الثلاثاء.

ومن جانب آخر، شن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، أمس الأربعاء، أكثر من 12 غارة على تحركات لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب شرق البلاد. وذكرت مصادر في الجيش اليمني بمأرب لـ«الاتحاد» أن مقاتلات التحالف شنت، ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء، غارات على مواقع وتحركات للميليشيات الحوثية في صرواح، مشيرة إلى أن القصف تزامن صباحاً مع تجدد المعارك بين الميليشيات وقوات الجيش في عدة جبهات بالمديرية حيث يمتد الطريق الرئيسي بين العاصمة صنعاء ومدينة مأرب مركز المحافظة الغنية بالنفط.

وأكدت المصادر أن المواجهات تدور على بعد كيلومترات عن معسكر رئيسي للجيش اليمني في منطقة كوفل الواقعة شرق صرواح، نافية مزاعم إعلامية روجت لها ميليشيا الحوثي بسقوط القاعدة العسكرية التي كانت القوات الحكومية استعادت السيطرة عليها، بدعم كبير من التحالف العربي، خلال عملية تحرير وتأمين محافظة مأرب أواخر العام 2015.

ودمرت الغارات الجوية للتحالف، أمس الأربعاء، آليات ومعدات عسكرية لميليشيا الحوثي الانقلابية وقتلت وأصابت العشرات من عناصرها، فيما تمكنت قوات الجيش اليمني من إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للميليشيات الحوثية أثناء تحليقهما فوق مواقع الجيش شرق صرواح وغرب مدينة مأرب. وأفادت مصادر عسكرية وإعلامية في مأرب بأن الطائرتين كانتا تحملان متفجرات بهدف استهداف مواقع الجيش ورجال القبائل المحلية المساندة للحكومة اليمنية.