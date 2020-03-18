الزرفي يتعهد بعراق «بلا محاصصة» وسلاح بيد الدولة

هدى جاسم (بغداد)

قال رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، إنه سيحرص على التحضير لانتخابات نزيهة وحرة وشفافة خلال فترة أقصاها سنة من تشكيل الحكومة المقبلة. وتعهد الزرفي في كلمة أولى له بعد تكليفه، في وقت متأخر، الثلاثاء، بتشكيل الحكومة بعيداً عن المحاصصة الطائفية والحزبية، معتبراً أن التكليف يضع على عاتقه «مسؤولية تاريخية كبيرة».

كما تعهد كذلك بالعمل على حصر بقاء الأسلحة في يد الدولة، وإنهاء كل المظاهر المسلحة وفرض سلطة الدولة، وقال إن سلاح الدولة لن يحمل ضد الشعب، بل سيكون لحمايته وصيانة حدود العراق.

ودعا الزرفي إلى إطلاق حوار فوري مع المتظاهرين السلميين، مشدداً على متابعة ملفات التحقيق في أحداث التظاهرات، ومحاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين السلميين وقوات الأمن.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن رئيس الوزراء العراقي سيحظى بدعم واشنطن والمجتمع الدولي «إذا كان سيدعم سيادة العراق»، وينأى بنفسه عن الفساد، ويحمي حقوق الإنسان، ضمن أمور أخرى.

وأعلنت أربع كتل شيعية ممثلة في البرلمان العراقي عدم تأييدها لقرار الرئيس العراقي برهم صالح بتكليف عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، أبرزها الفتح ودولة القانون مقابل تأييد من تحالف سائرون وتلميح بالتأييد من الأكراد. ورفض تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون وكتلتا العقد الوطني والنهج الوطني تكليف الزرفي بمنصب رئيس الوزراء.‏

وقالت الكتل الأربع في بيان مشترك، إنه «في الوقت الذي يعيش فيه شعبنا أوضاعاً استثنائية‏ وأزمات حادة على الصعد الاقتصادية والصحية والاجتماعية، نعيش مع استحقاق دستوري حاكم تأخر حسمه ووقعت فيه مخالفات دستورية وتجاوز للأعراف والسياقات السياسية المعمول بها في الدولة العراقية الاتحادية وآخرها ما حدث من إقدام رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح على تجاوز جميع السياقات الدستورية والأعراف السياسية، وذلك من خلال رفضه تكليف مرشح الكتلة الأكبر ابتداءً بطريقة غير مبررة وإعلانه ذلك رسمياً، وذلك ما يقلقنا من أن حامي الدستور يعلن مخالفته الدستورية على الملأ وقيامه أخيراً بتكليف مرشح آخر دون موافقة اغلبيه الكتل المعنية بذلك وعليه فإننا نعلن رفضنا الواضح لهذا المسار وما نتج عنه من تكليف».

وأضافت الكتل بعد اجتماع مطول لقادتها «أنها ستستخدم جميع الطرق والوسائل القانونية والسياسية والشعبية‏ لإيقاف هذا التداعي الذي أن استمر، لا سمح الله، فإنه سيهدد السلم الأهلي ويفكك النسيج الوطني داعية الشركاء في الوطن الوقوف موقفاً وطنياً واضحاً وصريحاً لمنع هذه التجاوزات وما ينتج منها وأعاده الأمور إلى نصابها الدستوري حفاظاً على الشراكة الوطنية ومصلحة الجميع ولكي ينعم العراق والعراقيون بالأمن والاستقرار».

وأبدى المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني الذي يتزعمه عمار الحكيم اعتراضه وتحفظه على طريقة رئيس الجمهورية بتكليف الزرفي لرئاسة الحكومة الانتقالية.

وقال المكتب في بيان، إنه وفي الوقت الذي يؤكد تيار الحكمة الوطني حرصه‏ الكامل على تجاوز المنعطف الذي تشهده البلاد في ظرفٍ دقيق، وسعيه الحثيث إلى لملمة المواقف وإنضاجها وتقريب الوجهات باتجاه الخروج من الأزمة السياسية القائمة، فإنه يؤكد في الوقت نفسه على أهمية احترام المباني الأساسية التي يقوم عليها الدستور والعملية السياسية في العراق، والالتزام بما يعزز التلاحم ويعقد الشَمل الوطني، وحيث تابع تيارنا الآلية التي اعتمدها رئيس الجمهورية في التكليف الجديد لمهمة تشكيل الحكومة الانتقالية القادمة، فإننا نبدي اعتراضنا على تلك الآلية وتحفظنا على الطريقة التي اعتُمدت في هذا التكليف بنحوٍ يعكس عدم الاكتراث لعدد مهمٍ من القوى الأساسية في الساحة السياسية، على الرغم من ثقتنا بحسن النوايا وتقدير المصلحة العامة .ودعا المكتب الأطراف جميعها إلى رأب التصدعات والالتزام بالدستور ومراعاة‏ السياقات الوطنية التي بُنيت على أساسها العملية السياسية وحكوماتها المتعاقبة، والمضي في مشوار الإصلاح.

القوات الأميركية تنسحب من قاعدة القــائم بالعـــراق

انسحبت قوات التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة الولايات المتحدة من قاعدة القائم الاستراتيجية الواقعة على حدود العراق مع سوريا، وسلمتها للجيش العراقي. وقالت غرفة العمليات المشتركة التابعة للتحالف، في بيان أصدرته أمس الأول، إنها أقامت مراسم رسمية لتسليم القاعدة إلى القوات العراقية، بمشاركة مدير شؤون قوات الدعم، الفريق الأميركي، فينسنت باركر.

وقال باركر، في كلمة ألقاها خلال مراسم تسليم القاعدة: «يرمز هذا اليوم للحظة تاريخية لغرفة العمليات المشتركة لعملية العزم الصلب وشركائنا في قوات الأمن العراقية».

وأضاف: «خدمت قاعدة القائم كموقع حيوي في الحرب على داعش، للمرة الأولى عندما حررت القوات العراقية منطقة القائم من الوجود الشرير (للدواعش)، ولاحقاً كقاعدة مهمة خلال معركة الباغوز (في سوريا)، الأراضي الأخيرة التي كانت تحت سيطرة داعش». وتابع: «تسليم القاعدة اليوم أصبح ممكناً بفضل جهود ونجاحات شركائنا في قوات الأمن العراقية».

وجاء تسليم هذا الموقع للقوات العراقية بعد ساعات من هجوم صاروخي جديد استهدف قاعدة عراقية تنتشر فيها قوات أجنبية، وهو الهجوم المماثل الـ24 خلال أقل من 6 أشهر.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن قواتها ستنسحب من قاعدة القائم خلال أسابيع، بالإضافة إلى قاعدتين عسكريتين أخريين في العراق.