مصر: إجراءات حكومية «غير مسبوقة»

أحمد عاطف (القاهرة)

سيرت السلطات المصرية، أمس، 66 رحلة دولية وداخلية، لنقل المسافرين إلى دولهم وعودة المصريين من الخارج الراغبين في العودة، قبل بدء تطبيق قرار الحكومة بتعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، اعتباراً من اليوم الخميس حتى نهاية مارس.

واتخذت الحكومة حزمة قرارات اقتصادية مهمة في مواجهة أزمة «كوفيد- 19» (كورونا الجديد)، شملت خفض أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء للصناعة، إضافة للإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 إلى 5 سنوات قادمة، إلى جانب توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم.

كما أجلت الحكومة المصرية سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، ورفعت الحجوزات الإدارية على كافة الممولين، إضافة لخفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين والمقيمين، وخفضت سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة، والإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل، وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين.

وألزم البنك المركزي المصري البنوك بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد لتشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي، وذلك لمدة 6 أشهر، مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات تأخير إضافية على التأخر في السداد.

من جهة أخرى، نفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بدء القوات المسلحة في الانتشار في محافظات الجمهورية لتنفيذ حظر التجوال كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وطالب المتحدث العسكري المصري وسائل الإعلام كافة ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بعدم ترويج الشائعات، وضرورة تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء أي ادعاءات مغرضة.

وشدد الرفاعي على أن المتحدث العسكري هو المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة، مؤكداً مواصلة القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع كافة الأجهزة استعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.

وأول أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابيتها لتحاليل فيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليصبح الإجمالي 6 وفيات وتم شفاء 26 شخصاً.