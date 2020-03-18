فرنسا تحصي 89 وفاة جديدة بـ «كورونا» خلال 24 ساعة

قال جيروم سالومون مدير جهاز الصحة العامة في فرنسا، أمس الأربعاء، إن وباء كورونا المستجد خلف 89 وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 264.

وقال سالومون، خلال مؤتمر صحفي: «لدينا وباء تتزايد خطورته بسرعة».

وهذه الزيادة في الوفيات أكبر بكثير عما شهدته البلاد في الآونة الأخيرة في الوقت الذي دخلت فيه فرنسا ثاني يوم من الإغلاق التام بهدف احتواء التفشي.

وقال مدير جهاز الصحة العامة، إن عدد حالات الإصابة ارتفع من 7730 حالة يوم الثلاثاء إلى 9134 حالة أمس الأربعاء، أي بزيادة قدرها 1404 حالات، وهو ما يعادل نسبة 18 في المئة خلال 24 ساعة.

وأضاف سالومون، أن 931 شخصاً حالتهم خطيرة وفي حاجة إلى البقاء تحت أجهزة الإعاشة.

وتعيش فرنسا، اليوم، ثاني أيام الإغلاق الشامل الذي فرضته الحكومة لمنع انتشار الفيروس.

وشددت الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس قيودها لتطبيق الإغلاق في المدينة أمس الأربعاء.

وقالت شرطة باريس، إنه تم إجراء 10 آلاف فحص حتى صباح أمس الأربعاء، كما تم تغريم 518 شخصاً لعدم احترام قواعد الإغلاق.

وعملت قوات الشرطة بالقرب من برج إيفل على فحص التصاريح الموقعة التي تفيد بأن الأشخاص الموجودين في الشوارع خرجوا من منازلهم لأسباب معينة مثل العمل وشراء الاحتياجات الأساسية. وشهدت الشوارع في جنوب باريس هدوءاً، حيث شوهدت حفنة من المارة.