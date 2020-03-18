بريطانيا تعلّق الدراسة لمنع انتشار «كورونا»

قررت بريطانيا إغلاق المدارس اعتباراً من مساء يوم الجمعة وحتى إشعار آخر للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا. وأعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون قرار إغلاق المدارس في أنحاء البلاد.

وأضاف جونسون أن «الهدف هو إبطاء انتشار الفيروس». وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتعين على المدارس توفير منشآت للأطفال المعرضين للخطر، وأطفال «العمال أصحاب المهام الأساسية»، مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية، ورجال الشرطة والاختصاصيين الاجتماعيين الذين يوفرون الرعاية لكبار السن. وقال جونسون، إن الإجراءات الحكومية قد تمكنت بالفعل من إبطاء انتشار فيروس «كوفيد - 19»: «ولكننا لن نتردد في التحرك أكثر، وعلى نحو أسرع خلال الأيام المقبلة». كان جونسون قد رفض، الاثنين، دعوات لإغلاق المدارس. وبلغ عدد المصابين بالفيروس في بريطانيا 2626 والوفيات 104.

وقال جافين وليامسون وزير التعليم أمام البرلمان «بعد إغلاق المدارس أبوابها بعد ظهر الجمعة، ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر، وسيكون هذا لجميع الأطفال باستثناء العمال الرئيسيين وحيث يكون الأطفال أكثر عرضة للمخاطر».

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