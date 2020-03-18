نفى الجيش المصري، اليوم الأربعاء، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بدء نشر القوات المسلحة لتنفيذ حظر التجوال كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وأكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث باسم الجيش، في بيان على صفحته عبر «فيسبوك»، أنه «يتعين على كافة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم ترويج الشائعات، وضرورة تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء أي ادعاءات مغرضة».

وأوضح أن «المتحدث العسكري هو المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة، مع مواصلة القوات المسلحة التعاون مع كافة أجهزة الدولة في استعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، أمس الثلاثاء، تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش المصري ينفي نشر قواته لمواجهة «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.