سلطنة عمان تنصح السياح بالمغادرة بسبب «كورونا»

قالت وزارة السياحة في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، إنها تنصح الأفواج السياحية بمغادرة السلطنة والعودة إلى بلدانهم «نظراً لعدم اتضاح الفترة التي قد تستمر معها هذه الظروف الاستثنائية»، في إشارة إلى تفشي فيروس كورونا.

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