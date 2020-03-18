«الصحة العالمية»: الفحوصات والمتابعة أساس التعامل مع «كورونا»

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على دول العالم اتخاذ نهج شامل لمكافحة فيروس كورونا المستجد والقيام بعمليات عزل وفحوصات وتعقب لأكبر عدد ممكن من الحالات.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة لوسائل الإعلام «للسيطرة على العدوى يتعين على الدول القيام بعمليات عزل وعلاج وتعقب (للحالات)».

وأضاف «إذا لم تفعل (الدول) ذلك فإن سلاسل الانتقال يمكن أن تتواصل عند مستوى منخفض ومن ثم تعاود الظهور بمجرد رفع إجراءات التباعد الجسدي».

وقال إن استراتيجية الفحص والتعقب «يجب أن تكون الأساس لمواجهة (الفيروس) في كل دولة».

وقال تيدروس أيضاً إن المنظمة وشركاءها يعملون على تنظيم دراسة تشمل العديد من الدول لتحليل ومقارنة بعض الأدوية التي لم يتم اختبارها بعد وذلك في مسعى لتسريع عملية البحث عن علاجات وأدوية محتملة لعدوى كورونا المعروف باسم كوفيد-19.

وأوضح «هذه الدراسة الدولية الكبيرة تهدف إلى استخراج البيانات السليمة التي نحتاجها لمعرفة العلاجات الأكثر فعالية.. وصفنا هذه الدراسة بأنها تجربة التضامن».

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