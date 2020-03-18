كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القضاء الإيراني يعلن إطلاق نصف السجناء السياسيين مع تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطة القضائية في إيران، العفو عن نصف السجناء السياسيين بالبلاد، بحسب التليفزيون المحلي.

وأضاف المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، غلام حسين إسماعيلي، أن المرشد الإيراني علي خامنئي قرر العفو عن 10 آلاف سجين بينهم سجناء سياسيون.

وجاء القرار الذي وصفه المتحدث باسم السلطة القضائية بمناسبة العام الإيراني الجديد، عقب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وسط مطالب دولية بالإفراج عن السجناء حفاظا على أرواحهم .

وكان رئيس السلطة القضائية في إيران قال في التاسع من مارس الجاري إنه تم الإفراج عن نحو 70 ألف سجين بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

ومن جانب آخر كشف مسؤول بمنظمة الصحة العالمية أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إيران من المحتمل أن تكون خمسة أضعاف الأرقام المعلن عنها رسميا.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية في تقرير لها عبر نسختها الفارسية، الثلاثاء، أن ريك برينان المدير الإقليمي للطوارئ بالصحة العالمية زار إيران مؤخرا ورجح ارتفاع نسب الإصابات بالفيروس المعروف علميا باسم (كوفيد 19) هناك.

كما كشفت بيانات استنادا لتصريحات رسمية متفرقة عن إصابة ما يزيد على 32 ألف شخص بفيروس كورونا المستجد داخل 30 محافظة إيرانية.

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