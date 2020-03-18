كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون: لا نستبعد إغلاق لندن لعدم التزام المدنيين بتجنب التجمعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أنه من الممكن اتخاذ قرارا بإغلاق لندن لعدم التزام المدنيين بتجنب التجمعات.

وأضاف "جونسون"، خلال مؤتمر صحفي: "قلنا دائما إننا سنقوم بالإجراءات الصحيحة في الوقت المناسب".

وأضاف: "يبذل الكثير من الناس جهودا بطولية حقيقية للامتثال للنصيحة التي قدمناها، ولكن كما قلت... نحن نبقي كل شيء قيد المراجعة المستمرة".

وفيما يتعلق باقتراح فرض قيود بقوة القانون على حركة تنقل الأشخاص في لندن أو في أي مكان آخر، قال جونسون: "إنها إحدى السمات الرائعة في حياتنا أننا لا نميل إلى فرض هذه الأنواع من القيود على الناس في هذا البلد، لكن عليّ أن أخبرك بأننا لن نستبعد أي شيء".

وأضاف: "نرغب بالتأكيد في بحث اتخاذ إجراءات أكثر وأسرع حينما يكون ذلك ضروريا لكسر ذروة الوباء وحماية هيئة الخدمات الصحية الوطنية وتقليل الخسائر والحد من المعاناة".

ومطلع الأسبوع الجاري، طالب جونسون البريطانيين بالبقاء في منازلهم لمدة 14 يوما، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع التجمعات البشرية بطريقة مختلفة.

وأعلنت بريطانيا، في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد لديها إلى 2626 حالة.

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