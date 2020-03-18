كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: ارتفاع عدد الوفيات بـ كورونا إلى 264 والمصابين إلى 9134 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وذكرت الوكالة أن المليون قناع هبة من منظمتين خيريتين صينيتين إلى فرنسا، للمساعدة على التصدي لتفشي الوباء الجديد.
وأعلنت مجموعة "علي بابا" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، في بيان، أن طائرة شحن هبطت في مدينة لييج البلجيكية محملة بالأقنعة الواقية، لتوزيعها على عدة دول أوروبية منها فرنسا، ولم يتم كشف أي أرقام.
وارتفعت حالات الوفاة في فرنسا بسبب فيروس كورونا إلى 148 حالة وبلغ عدد الإصابات 6600 حالة.
وكانت فرنسا أرسلت الشهر الماضي 17 طناً من المعدات الطبية إلى مدينة ووهان الصينية، حيث ظهر الفيروس في ديسمبر.
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن الحمولة كانت تضم ألبسة وأقنعة واقية وقفازات ومواد مطهرة.
وبعد تسجيل أكثر من 80 ألف إصابة و3237 حالة وفاة على أراضيها منذ ديسمبر، تشهد الصين منذ أسابيع تراجعاً كبيراً لتفشي الوباء.
ويذكر أن قال برونو لومير، وزير المالية الفرنسي، إن فرنسا ستضخ 45 مليار يورو (50.22 مليار دولار) في الاقتصاد من خلال إجراءات طارئة لمساعدة الشركات والعمال.
يأتي قرار فرنسا في الوقت الذي من المتوقع فيه أن ينكمش الناتج الاقتصادي 1% هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقال لومير إن الحزمة قيمتها تبلغ نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أنها ستثقل حتما كاهل المالية العامة، وتدفع الدين العام لتجاوز الناتج الإجمالي.