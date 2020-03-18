كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 18/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || منظمة الصحة العالمية تصنف كورونا بـ "عدو البشرية"

صنف مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، فيروس كورونا المستجد "COVID-19" بـ عدو البشرية. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || إيطاليا تعلن تسجيل 475 من الوفيات بـ كورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل475 من الوفيات في يوم واحد بسبب فيروس كورونا في عدد قياسي بالنسبة إلى دولة واحدة. أخبار عالمية عاجلة اليوم ||ترامب يعلن تفعيل قانون "الإنتاج الدفاعي" لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لاستخدامه في مواجهة تداعيات عدوى فيروس كورونا وسن قانون يتيح للحكومة تسريع إنتاج المعدات المطلوبة.

Advertisements