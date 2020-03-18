كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن يعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 56 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت وزارة الصحة الأردنية إن عدد الحالات يشمل حالة الشفاء الأولى.
وكان وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، توقع ارتفاع عدد اصابات فيروس كورونا في الأردن خلال اليومين القادمين، ثم تبدأ بالانخفاض بعد ذلك.
وأوضح في تصريحات تليفزيونية أن الوزارة تتوقع وجود 100 مصاب كورونا لم يتم حصرهم بعد، مؤكدا أن فرق التقصي تبذل مجهودا كبيرا في البحث عنهم لايجادهم.
وعن المحجورين في فنادق المملكة الأردنية، أكد جابر أن الوزارة تراقب صحيا كافة المتواجدين بالحجر الصحي والذين يزيد عددهم عن 5 آلاف.
وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، هو "عدو البشرية".
وأكد غيبريسوس في مؤتمر صحفي أنه يتعين على الدول في جميع أنحاء العالم اتخاذ نهج شامل لمكافحة وباء COVID-19 الناجم عن فيروس كورونا الجديد وعزل واختبار وتتبع أكبر عدد ممكن من الحالات.
وقال إنه "لقمع الوباء والسيطرة عليه، يتعين على البلدان أن تعزل وتختبر وتعالج وتتبع".
وأضاف أنه "إذا لم يفعلوا ذلك فإن سلسلة تفشي الفيروس يمكن أن تستمر عند مستوى منخفض ثم تظهر مرة أخرى بمجرد رفع إجراءات التباعد الجسدي". وقال إن استراتيجية الاختبار والتتبع "يجب أن تكون العمود الفقري للاستجابة في كل بلد".
وقال غيبريسوس أيضا إنه لتسريع عملية البحث عن العلاجات والأدوية المحتملة لعدوى COVID-19، تنظم منظمة الصحة العالمية وشركاؤها دراسة متعددة البلدان لتحليل ومقارنة بعض العلاجات التي لم يتم اختبارها بعد.
وأضاف أن "هذه الدراسة الدولية الكبيرة مصممة لتوليد البيانات القوية التي نحتاجها لإظهار العلاجات الأكثر فعالية".