مصري ضحية كورونا بإيطاليا.. "لا غسل ولا وداع من الأهل أو الأقارب"

أعلنت الجمعية الإيطالية المصرية، وفاة المواطن المصري أحمد الفار، أول ضحية مصري بفيروس كورونا في مدينة بيرجامو بإيطاليا.

وقال رئيس الجمعية الإيطالية المصرية محمد العبد، على الصفحة الرسمية للجمعية في "فيسبوك"، إنه في ظل الوضع الحالي تتم الإجراءات طبقا للقانون الإيطالي، أي بمعنى لا غسل ولا وداع من الأهل أو الأقارب، مضيفا: "نسأل الله العظيم أن يحتسبه عنده من الشهداء".

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالي بميلانو مجدي حسنين أشار فيه إلى وفاة المواطن المصري أحمد الفار في الثامنة من مساء أمس الثلاثاء نتيجة إصابته بفيروس كورونا، ويعتبر أول مصري ضحايا الفيروس القاتل بمدينة بيرجامو بإيطاليا. وقال الملحق العمالي: إن المواطن المصري دخل المستشفى منذ ١٢ يوما، وكان يعاني من بعض المشاكل الصحية وأصيب بالفيروس في أثناء علاجه، موضحا أنه هو أصلا من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ويقيم بالقاهرة، ويعيش هنا في بيرجامو بمدينه بجوار ميلانو، وهو ومتزوج من إيطالية ويعمل في صيانة الحاسب الآلي، كاشفاً أنه نادرا ما يذهب إلى مصر. Advertisements وأضاف الملحق العمالي بميلانو، أنه تم التواصل مع الجالية المصرية لأداء صلاة الغائب عليه بعد صلاة الظهر مباشرة كل في منزله، حيث أن أي جثه لا تخرج من المستشفى، طالما أن الوفاة بسبب فيروس كورونا وتتم عملية الدفن بمعرفة الجهات المختصة بايطاليا دون وداع من الأهل أو الأقارب.

وتابع: "المتوفى لن يتم تغسيله، وسيدفن في منطقة غير معلومة مثله مثل غيره من الإيطاليين الذين يتوفون جراء المرض، وبالتالي لن نقل الجثمان إلى مصر".

وكانت إيطاليا قد سجلت رقما قياسيا في عدد الوفيات بفيروس كورونا في يوم واحد بـ250، حيث تشهد إيطاليا حالة من الاستنفار بعد تفشي فيروس كورونا في العديد من المدن وسقوط الكثير من الوفيات والإصابات.