بريطانيا تعلن تعليق الدراسة الأسبوع المقبل بسبب كورونا

وقالت وزارة الصحة البريطانية إن عدد الأشخاص الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع إلى 2626 حالة.، بعد أن زادت الحالات بواقع 676 شخصا مقارنة بيوم الثلاثاء.

أعلنت بريطانيا، الأربعاء، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد لديها إلى 2626 حالة.

وسجلت السلطات البريطانية، الإثنين، تسجيل 18 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك للبرلمان، إن عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 53 حالة.

وتزايدت الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لغلق المدارس وتغيير سياسته الخاصة بكبح انتشار فيروس كورونا، فيما قال بعض الخبراء إن خططه يمكن أن تزيد من عدد الوفيات.

وحرك محامون في أيرلندا الشمالية شكوى من والدة طفل يعاني من مشاكل صحية وتريد غلق المدارس على غرار أيرلندا ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي.

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ورفض جونسون غلق المدارس أو إلغاء الفعاليات الكبيرة أو غلق الحانات والمطاعم، مثلما فعلت دول أخرى، ولكن من المتوقع أن يعلن إجراءات أكثر صرامة في وقت لاحق الإثنين.

وأعلن عن تدابير، الخميس، تلزم الأشخاص الذين لديهم أعراض الفيروس بعزل أنفسهم بدون أي اختبار، ما لم تظهر عليهم مضاعفات تتطلب علاجا بالمستشفى.