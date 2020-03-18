كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تعلن تعليق الدراسة الأسبوع المقبل بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت وزارة الصحة البريطانية إن عدد الأشخاص الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع إلى 2626 حالة.، بعد أن زادت الحالات بواقع 676 شخصا مقارنة بيوم الثلاثاء.
وأعلنت بريطانيا 71 حالة وفاة بالفيروس حتى الآن.
وسجلت السلطات البريطانية، الإثنين، تسجيل 18 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك للبرلمان، إن عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 53 حالة.
وتزايدت الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لغلق المدارس وتغيير سياسته الخاصة بكبح انتشار فيروس كورونا، فيما قال بعض الخبراء إن خططه يمكن أن تزيد من عدد الوفيات.
وحرك محامون في أيرلندا الشمالية شكوى من والدة طفل يعاني من مشاكل صحية وتريد غلق المدارس على غرار أيرلندا ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي.
ورفض جونسون غلق المدارس أو إلغاء الفعاليات الكبيرة أو غلق الحانات والمطاعم، مثلما فعلت دول أخرى، ولكن من المتوقع أن يعلن إجراءات أكثر صرامة في وقت لاحق الإثنين.
وأعلن عن تدابير، الخميس، تلزم الأشخاص الذين لديهم أعراض الفيروس بعزل أنفسهم بدون أي اختبار، ما لم تظهر عليهم مضاعفات تتطلب علاجا بالمستشفى.
وكما أعلن مجلس الملاكمة البريطاني تأجيل جميع الفعاليات المتعلقة بلعبة الملاكمة في المملكة المتحدة خلال الفترة المقبلة، بسبب الخوف من تفشي وباء كورونا "كوفيد 19" الذي سبب الذعر للعالم خلال الفترة الأخيرة.
وقال المجلس في بيان عبر موقعه الرسمي إنه تم تأجيل كل الفعاليات التي كان ينتظر إقامتها حتى مطلع شهر أبريل المقبل.
وأوضح المجلس في بيانه أنه: "فيما يخص البيان الذي أدلى به رئيس الوزراء بوريس جونسون، فإن جميع البطولات العامة الخاضعة لإدارة المجلس قد تم إلغاؤها في الوقت الحالي".