كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يعلن تفعيل قانون "الإنتاج الدفاعي" لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لاستخدامه في مواجهة تداعيات عدوى فيروس كورونا وسن قانون يتيح للحكومة تسريع إنتاج المعدات المطلوبة.

وأكد ترامب، في خطابه اليوم الأربعاء، أيضا أنه سيتم إرسال سفينة طبية إلى مدينة نيويورك أكثر المناطق تاثرا بالفيروس لمساعدة المتضررين بالعدوى، موضحا أنه سيتم نشر مستشفى آخر مماثل في الساحل الغربي، وفقا لوكالة رويترز.

وفي وقت سابق أعلن ترامب إغلاق الحدود البرية بينهما مؤقتا أمام "التنقلات غير الأساسية" جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال الرئيس الأمريكي إن إغلاق الحدود مع كندا سيكون مؤقتا أمام الحركة "غير الأساسية" ، مشددا على أن النشاط التجاري لن يتأثر بهذا الإجراء.

ويضاف هذا القرار إلى منع ترامب غالبية المسافرين القادمين من أوروبا والصين ومناطق أخرى من العالم من دخول الأراضي الأمريكية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وغرد ترامب قائلا: "سنغلق بالتوافق، حدودنا الشمالية موقتا مع كندا أمام الحركة غير الأساسية. لن تتأثر التجارة بذلك. التفاصيل لاحقا!".

وولاية واشنطن الأكثر تضررا بين الولايات الأمريكية كلها من فيروس كورونا المستجد، وتقع عند الحدود مع كندا، وسجلت فيها نصف الوفيات في البلاد تقريبا مع 55 حالة من أصل 115 شخصا.

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