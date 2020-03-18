الأردن يغلق العاصمة عمان بدءا من الخميس لمواجهة كورونا

ويذكر أن اتخذت سلطنة عمان جملة من الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) في البلاد.

وعقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في السلطنة اجتماعها الثالث برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية، وبحضور أعضاء اللجنة.

قرر مجلس الوزراء الأردني اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، من بينها وقف طباعة الصحف الورقية وتعليق عمل وسائل النقل الجماعي، كونهما يساهمان في نقل العدوى.

ونقل التلفزيون الأردني عن مجلس الوزراء قراره بتعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء القطاع الصحي كاملاً، مع بقاء عمل الصيدليات والمراكز التموينية والمخابز وسلاسل توريد الغذاء والدواء والمياه والمحروقات والكهرباء.

وطالب المجلس المواطنين بعدم مغادرة المنزل إلا فى الحالات الضرورية القصوى.

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