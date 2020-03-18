بنس: وزارة الدفاع الأمريكية ستخصص كل مواردها لمواجهة كورونا

أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أن وزارة الدفاع الأمريكية ستخصص كل مواردها لمواجهة فيروس كورونا.

ويذكر أن صرح مايك بنس في مؤتمر صحفي، بأن عقارا لتخفيف آلام الأشخاص المصابين بفيروس كورونا قد يرى النور مع حلول الصيف أو الخريف المقبل، إلا أن اللقاح قد لا يتوفر قبل نهاية العام أو العام التالي.

وقال بنس خلال مؤتمر صحفي: "اللقاح قد لا يتوفر حتى نهاية العام أو العام التالي، لكن العلاج لتخفيف آلام الاشخاص الذين يلتقطون الفيروس قد يصبح متوفرا بحلول الصيف أو بداية الخريف".

وتم استخدام عقار ريميدسفير الذي تنتجه شركة "غيلياد ساينسيز" لمعالجة مصاب في الولايات المتحدة كجزء من التجارب الطبية، كما أن هذا المضاد للجراثيم أدرج ضمن التجارب والجهود التي تقوم بها دول آسيوية لمكافحة الفيروس.

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ومن بين العلاجات الأخرى المحتملة هناك عقار تطوره شركة "ريغينيرون" للأدوية التي تستخدم مضادات أحادية المنشأ لمحاربة العدوى سبق وأن أثبتت نجاعتها ضد فيروس إيبولا.