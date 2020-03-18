كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يحصل على ترشيح الحزب الجمهوري له للرئاسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قالت رئيسة الحزب الجمهوري رونا ماكدانيل، حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.

وأضافت في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، أن "ولايته فلوريدا منحته عدد المندوبين الذين يحتاج إليهم".

وتابعت: "حزبنا متحد، ناشطونا مفعمون بالطاقة، ونحن مستعدون لأربع سنوات جديدة!".

ويتعين على الرئيس المنتهية ولايته أن يخوض الانتخابات التمهيدية لحزبه للحصول على ترشيحه لولاية ثانية.

وترامب الذي سيخوض في 3 نوفمبر 2020 معركة إعادة انتخابه، لم يكن مهددا يوما بعدم الحصول على ترشيح حزبه لولاية ثانية.

ويذكر أن حقق نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ثلاثة انتصارات حاسمة في الانتخابات التمهيدية لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية بينما ضمن الرئيس دونالد ترامب ترشيح الحزب الجمهوري للسباق الرئاسي.

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