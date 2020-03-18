كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف الدولي يعلن تسليم قاعدة "القائم" العسكرية إلى العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علنت القيادة المركزية الأمريكية، الأربعاء، أن التحالف الدولي لمحاربة داعش، سلم قاعدة "القائم" العسكرية إلى قوات الأمن العراقية.
وقالت القيادة الأمريكية في تدوينة على حسابها بموقع "تويتر"، إنه "نظرا لنجاح العراق في القتال ضد داعش قام التحالف بتسليم قاعدة القائم إلى قوات الأمن العراقية، بالاشتراك مع القوات الشريكة وحكومة العراق".
وتابعت: "ستقوم قوة المهام المشتركة (عملية العزم الصلب) بنقل وتعزيز الأفراد والمعدات من العديد من القواعد العراقية طوال عام 2020".
وكانت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي أعلنت في فبراير الماضي، أن جميع قوات التحالف الدولي ضد داعش بدأت أولى خطواتها للانسحاب من البلاد، وذلك بإيقاف عملياتها.
وقالت اللجنة إن فرنسا وألمانيا وأستراليا تقدمت بطلب للعمليات المشتركة لوضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق.
وفي يوم 4 فبراير/شباط الماضي، زار الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي العراق لبحث استمرار التعاون والتنسيق في مكافحة الإرهاب والقضاء على فلول تنظيم داعش الإرهابي.
وتمثل زيارة ماكنزي أول مباحثات مباشرة بين واشنطن وبغداد بشأن الإرهاب منذ مقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.
ومطلع فبراير الماضي، طلب العراق إرسال مندوبين أمريكيين لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب بالانسحاب الآمن للقوات الأجنبية من البلاد.
وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش العراقي إصابة عنصرين من صفوفه في حصيلة أولية لثاني هجوم خلال ثلاثة أيام يطول معسكر التاجي (شمال بغداد) الذي يضم قوات من التحالف الدولي.
وقالت قيادة العمليات المشتركة في العراق، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "معسكر التاجي تعرض لقصف صاروخي"، مشيرة إلى أن "النتيجة الأولية للقصف جريحان من قيادة الدفاع الجوي".
وأوضحت أن المعسكر استهدف بواسطة 33 صاروخاً من نوع كاتيوشا، لافتة إلى أنه تم العثور على 7 منصات تم إطلاق الصواريخ منها، فيما أبطلت القوات مفعول 24 صاروخاً كان جاهزاً للإطلاق.
والخميس، سقط جرحى في صفوف القوات البريطانية والأمريكية والعراقية في قصف استهدف المعسكر، الذي يقع على بعد 85 كيلومتراً شمال العاصمة العراقية.
وعقب القصف مباشرة، كشف مصدر في الشرطة عن أن الطيران العسكري العراقي حلق بمستوى منخفض فوق مناطق شمال العاصمة.
وكان مصدر أمني قد أفاد، في وقت سابق، بأن 11 صاروخاً كاتيوشا سقطت داخل المعسكر الواقع شمال بغداد.
والهجوم على معسكر التاجي هو الـ23 من نوعه ضد مصالح أمريكا العسكرية في العراق، منذ أواخر أكتوبر الماضي.
وأعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينث ماكينزي أن مليشيا حزب الله العراقي تقف وراء الهجوم الذي استهدف قاعدة التاجي، الخميس الماضي.