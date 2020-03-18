كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 18/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

آخر الأخبار العاجلة في العالم || تراجع النفط إلى أدنى مستوياته منذ 17 عاما

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، تسجيل 49 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين جنوده.

انخفض النفط إلى أدنى مستوى له منذ 17 عامًا تقريبًا حيث هدد وباء فيروس كورونا بجعل الاقتصاد العالمي في حالة من الجمود، مما أدى إلى اضطراب الطلب تمامًا مثلما ينفجر العرض.

أخبار عالمية عاجلة اليوم || إيران تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 1135 حالة