كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الأمريكي يعلن إصابة 49 جندي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، تسجيل 49 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين جنوده.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أنه بالإضافة إلى الجنود أصيب بالفيروس 14 موظفا مدنيا و19 من أسرهم وسبعة متعاقدين.

وقالت (البنتاجون) إن عدد الجنود الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا زاد إلى 49 بعد أن كانوا 36 جنديا مصابا أمس.

وأمس الثلاثاء، أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن بلاده قد تنتج عقارا جديدا مضادا لفيروس كورونا في مدة ما بين 12 و18 شهرا.

وقال إسبر خلال مؤتمر صحفي: إن الجيش الأمريكي يعتزم توزيع 5 ملايين قناع واق على المدنيين في إطار جهوده للمساهمة في التصدي لتفشي فيروس كورونا.

ومطلع الأسبوع الجاري، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن وزير الدفاع مارك إسبر ونائبه سيخضعان للحجر الصحي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبدأ وزير الدفاع الأمريكي فصل نفسه وموظفيه عن فريق نائبه كأحد الإجراءات الوقائية لمنع تأثر عمليات وزارة الدفاع "البنتاجون" بانتشار فيروس كورونا.

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وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان: "نحاول وضع فقاعة حولهما"، مضيفا أنه يجري الحد من عدد زوار إسبر كما يتم فحصهم.

ومن الناحية الاقتصادية، تسعى إدارة ترامب لإقرار حزمة تحفيز بتريليون دولار من أجل امتصاص التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا تشمل شيكات بألف دولار للأمريكيين في غضون أسبوعين.

وقالت إدارة ولاية نيويورك إنها قد تأمر سكان أكبر مدينة أمريكية من حيث عدد السكان بالبقاء في منازلهم.

وبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية 71 حالة، بينما تخطت الإصابات 4379، حسب إحصاءات السلطات الفيدرالية والمحلية.