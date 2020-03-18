سويسرا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 3028

وسيتم نشر الجيش ابتداء من الاثنين لدعم المستشفيات، كما سيقوم بنشر وحدة استشفاء خاصة ومستشفى ميداني.

وأغلقت عدة دول حدودها مع سويسرا، ومن بينها ألمانيا والنمسا، كما تأثرت حركة الطيران بشكل كبير بسبب إلغاء الرحلات، وأغلقت مواقع التزلج أبوابها، وتم إيقاف جميع المباريات الرياضية .

ويذكر أن أعلنت سويسرا، الإثنين، حالة الطوارئ العامة في البلاد، وغلق جميع المطاعم وحظر الفعاليات العامة، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، كما أكدت تشديد إجراءات الحماية على حدودها مع ألمانيا وفرنسا والنمسا.

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وفي وقت سابق الإثنين، ألغت سويسرا جلسة للبرلمان وعقدت الحكومة محادثات أزمة وهبطت البورصة، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتقع سويسرا بين دول تضررت بشدة من تفشي الفيروس مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا، حيث وصفت التفشي بأنه "وضع خاص"، ونقلت سلطات أكبر للحكومة المركزية لتطبيق إجراءات لحماية السكان وعددهم 8.6 مليون شخص.

وخصصت "برن" الأسبوع الماضي أكثر من 10 مليارات دولار لدعم الاقتصاد وسط الأزمة، وقالت إنها لا تزال مستعدة للمزيد.

وأغلقت الحكومة المدارس على مستوى البلاد لأسابيع، وطرحت فحوصا أوسع نطاقا وقلصت بشدة التجمعات والأحداث في إطار جهودها لحماية كبار السن الأكثر عرضة للإصابة على وجه الخصوص.