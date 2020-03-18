كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوكرانيا تفرض حالة الطوارئ في منطقة كييف بسبب تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت الحكومة الأوكرانية حالة الطوارئ في المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف، اليوم الأربعاء، حيث حذر دينيس شميغال، رئيس الوزراء، من أزمة اقتصادية وطنية بسبب التداعيات العالمية لوباء فيروس كورونا الجديد.

وقالت وزارة الداخلية، إن حالة الطوارئ لا تؤثر حتى الآن على العاصمة نفسها، ولكن يمكن اتخاذ مثل هذا القرار في وقت لاحق اليوم الأربعاء أو الخميس، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

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وفرضت السلطات بالفعل قيودًا على الصعيد الوطني على المتاجر والمطاعم والمسارح ووسائل النقل في محاولة لاحتواء الفيروس الذي أصاب 14 شخصًا حتى الآن، من بينهم نائب واحد، وتسجيل حالتي وفاة.

ولم يتضح على الفور الإجراءات الإضافية التي سيتم فرضها على منطقة كييف، لكن التشريع يسمح بخطوات تشمل تقييد حركة الأشخاص، وحظر الإضرابات، والأوامر الخاصة بتوزيع المواد الغذائية وغيرها من الضروريات.

النائب المصاب، سيرحي شاخوف، الذي لا ينتمي إلى أي حزب سياسي كبير، في عزلة ذاتية بعد الإصابة بالفيروس. سيتم اختبار الأشخاص الذين كان على اتصال بهم مؤخرًا.