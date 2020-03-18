كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 2626 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتزايدت الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لغلق المدارس وتغيير سياسته الخاصة بكبح انتشار فيروس كورونا، فيما قال بعض الخبراء إن خططه يمكن أن تزيد من عدد الوفيات.
وحرك محامون في أيرلندا الشمالية شكوى من والدة طفل يعاني من مشاكل صحية وتريد غلق المدارس على غرار أيرلندا ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي.
ورفض جونسون غلق المدارس أو إلغاء الفعاليات الكبيرة أو غلق الحانات والمطاعم، مثلما فعلت دول أخرى، ولكن من المتوقع أن يعلن إجراءات أكثر صرامة في وقت لاحق الإثنين.
وأعلن عن تدابير، الخميس، تلزم الأشخاص الذين لديهم أعراض الفيروس بعزل أنفسهم بدون أي اختبار، ما لم تظهر عليهم مضاعفات تتطلب علاجا بالمستشفى.
ويذكر أن أعلنت بريطانيا أنها ستتيح ضمانات قروض قيمتها 330 مليار جنيه إسترليني (399 مليار دولار)، بما يعادل 15% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وتعمل بريطانيا على وضع إجراءات لمساعدة الشركات المتضررة، في تكثيف لمساعي مكافحة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا.
وقال وزير المالية ريشي سوناك، الثلاثاء: "إنه وقت الجرأة، وقت الشجاعة".
وقال سوناك إنه مستعد لزيادة حجم ضمانات القروض بما يكفل وصول السيولة إلى جميع الشركات التي تحتاجها في ظل تباطؤ النشاط.
وتشمل الإجراءات الأخرى المعلنة، أمس الثلاثاء، تعليق مدفوعات الرهن العقاري 3 أشهر للأفراد الذين يمرون بصعوبات وتوسيع نطاق تعليق ضريبة الممتلكات على الشركات الصغيرة ليشمل جميع شركات قطاعي الضيافة والترفيه.
وذكر سوناك أن تلك الشركات ستحصل على منحة نقدية وستبحث الحكومة تقديم حزمة دعم لشركات الطيران والمطارات.