وزير الصحة يعلن حصيلة جديدة: عدد المصابين بكورونا وصل إلى 54 شخصا وظهور بؤر قد ينذر بمرحلة ثانية

خرج وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الأربعاء، للإعلان عن حصيلة جديدة لأعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المغرب، كاشفا عن وجود بؤر للفيروس في المغرب.

وقال الوزير، في ندوته مساء اليوم، إن النغرب وصل اليوم إلى 54 حالة إصابة موزعة بشكل مختلف على كل الجهات، منها جهة الرباط قنيطرة التي سجلت 14 حالة، والدار البيضاء 12 حالة.

وقال آيت الطالب، أن جل الحالات المسجلة في المغرب وافدة “ولكن اليوم ظهرت حالات محلية جاءت في إطار بؤر تجعلنا نكون جد حريصين بشكل أكبر لكي لا ينتشر الفيروس”.

وشدد الوزير على أن المغرب كان سباق في الإجراءات الاحترازية والتدبيرية لمحاصرة الفيروس، مشددا على ضرورة انخراط الجميع “لأن مرحلتنا اليوم صعبة والأيام المقبلة حاسمة وستجعلنا جد حريصين على الاتزام بالتدابير التي أعلنتها السلطات”.

وعن بؤر الوباء في المغرب، قال آيت الطالب إن “هذه مرحلة انتقالية وظهور البؤر قد ينذر بالعبور من مرحلة لمرحلة أخرى”، مشيرا إلى أن أعداد المخالطين للحالات المسجلة يتجاوز يتجاوز ألف شخص.