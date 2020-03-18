حصيلة غير مسبوقة في إيطاليا منذ بدء تفشي كورونا.. 475 وفاة في 24 ساعة!

أحصت إيطاليا 475 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، لتسجل بذلك ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات بهذا البلد منذ بدء تفشي وباء كورونا، حيث بلغ مجموع الضحايا 2.978 حالة وفاة، وفق حصيلة جديدة نشرتها اليوم الأربعاء هيئة الوقاية المدنية.

وذكر رئيس هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنجيلو بوريلي، خلال مؤتمر صحافي في روما، أن عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس في البلاد بلغ 35.713 .

وأشار بوريلي إلى أن لومبارديا بمنطقة ميلانو تبقى الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا، إذ سجلت بها 1.959 حالة وفاة، تليها إيمليا رومانيا 458 ثم بيمونتي 154 حالة وفاة.

وأوضح رئيس هيئة الوقاية المدنية أن من بين مجموع المصابين بالعدوى والذين لا يعانون من أي أعراض يوجد 12.090 مصابا قيد الحجر المنزلي الطوعي، بينما يخضع 14.363 مصابا يعانون من أعراض المرض للرعاية الطبية بالمستشفيات، بالإضافة إلى 2.257 مصابا يتلقون العلاج في العناية المركزة.

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وأشار بوريلي إلى أن 4.025 شخصا من ضمن المصابين تماثلوا للشفاء.

وكشف تقرير إحصائي رسمي صدر في إيطاليا أن أقل من واحد في المائة من مجموع ضحايا وباء كورونا المستجد في البلاد لم يكونوا مصابين بأمراض أخرى.

وأفادت دراسة أجراها المعهد الوطني للصحة في إيطاليا، بأن أكثر من 99 في المئة من الوفيات في البلاد بسبب كوفيد-19 كانوا يعانون من أمراض أخرى، فيما 17 شخصا فقط من المتوفين كانوا دون سن 50 عاما، أما الضحايا تحت سن الـ 40 عاما فكانوا يعانون من مشاكل صحية.