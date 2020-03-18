مستشارو الملك يتبرعون براتب شهر لصالح صندوق تدبير جائحة كورونا

لا زالت مبادرات التبرع لصالح صندوق مواجهة آثار وباء كورونا متواصلة، بعد يومين من إحداثه بمبادرة ملكية.

وفي هذا السياق، تبرع مستشارو الملك، ومكلفون بمهمة في الديوان الملكي، براتب شهر لفائدة الصندوق الخاص لتدبير وباء كورونا.

تبرع المستشارين الملكيين، يأتي بعد تبرع أعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية والبرلمانيين.

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يشار إلى أنه تم أول أمس الإثنين، بالرباط التوقيع على مرسوم إحداث “الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا”، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من آثاره، قبل أن يصدر أمس الثلاثاء.

وسيخصص هذا الصندوق، من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال، كما سيتم رصد اعتمادات هذا الصندوق لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة”.