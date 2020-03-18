صندوق جائحة كورونا.. النقابات تعلن مساهمة العمال بأجرة 3 أيام لثلاثة أشهر

وسط تعدد المبادرات من أجل المساهمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، تقدمت المركزيات النقابية، معلنة التبرع بأجرة ثلاثة أيام من الأجر الصافي وعلى مدى ثلاثة شهور، مساهمة منها في المجهود التضامني.

وأصدرت المركزيات النقابية الخمس، اليوم الأربعاء، بلاغا عبرت فيه عن انخراطها بكل مسؤولية من أجل موهة جائحة فيروس كورونا، مثمنة مبتدرة إحداث صندوق خاص بمواجهة الوباء وآثاره الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وعبرت المركزيات النقابية، عن اعتزازها بالمجهود والتضحيات لمختلف مكونات المنظومة الصحية، وانخراطهم الجماعي في السهر على ضمان كل المستلزمات المادية والبشرية والعلمية للتكفل بالمصابين، وتوفير أسباب الوقاية من الوباء.

يشار إلى أنه تم أول أمس الإثنين بالرباط التوقيع على مرسوم إحداث “الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا”، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من آثاره، قبل أن يصدر أمس الثلاثاء.

وسيخصص هذا الصندوق، من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال، كما سيتم رصد اعتمادات هذا الصندوق لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة”.