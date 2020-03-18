شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 35713 والوفيات إلى 2978 في إيطاليا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:13 مساءً, 18 مارس 2020 م المناطق_واس ارتفع عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بنحو 475 حالة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2978 بزيادة بنسبة 19% وهي أكبر نسبة منذ ظهور الفيروس الشهر الماضي.

وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن إجمالي عدد الحالات المصابة في إيطاليا أشد الدول الأوروبية تضرراً بالفيروس، حيث ارتفع من 31506 إلى 35713 حالة.

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