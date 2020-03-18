شكرا لقرائتكم خبر عن ايطاليا تعلن وفاة 475 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بنحو 475 حالة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2978 بزيادة بنسبة 19% وهي أكبر نسبة منذ ظهور الفيروس الشهر الماضي.

وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن إجمالي عدد الحالات المصابة في إيطاليا أشد الدول الأوروبية تضرراً بالفيروس، حيث ارتفع من 31506 إلى 35713 حالة.