شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: الاحتلال يستغل «كورونا» في التوسع الاستعماري والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية اليوم في مدينة رام الله، أن التصعيد الاستيطاني يأتي بالتزامن مع جرائم قطعان المستوطنين الذين يعيثون فساداً واعتداء ضد أبناء الشعب الفلسطيني من خلال قطع الأشجار والاعتداء على البيوت والسيارات في الشوارع، والبدء بشق طرق للمستوطنين، معتقدين أنه يمكن الاستفادة باستغلال هذا الوضع القائم لتمرير ما يسمى بصفقة القرن المرفوضة من كل أبناء الشعب الفلسطيني.
وحذرت من إهمال الاحتلال ومنعه عملية التعقيم الذي يقوم بها المتطوعون من أبناء الشعب الفلسطيني لمواجهة الوباء، بالتزامن مع هدم البيوت والبناء والتوسع الاستيطاني الاستعماري داخل عاصمة دولة فلسطين المحتلة.
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