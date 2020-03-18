شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تحذر من كارثة بشرية بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

حذرت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا "المشكلة من الجيش" من وقوع كارثة بشرية في ليبيا إذا لم يلزم المواطنون بيوتهم خلال الأيام الجارية إلى أن ينحسر الوباء في العالم.

وأوضحت اللجنة في مؤتمر صحفي لها، أن تحذيراتها تنطلق من ما رصدته من لامبالاة، واستهزاء بالوباء من قبل المواطنين، وازدحام تشهده شوارع بنغازي يومياً رغم التحذيرات.