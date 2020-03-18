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ألف يورو غرامة على التجمعات في اليونان

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حظرت الحكومة اليونانية التجمعات التي تضم أكثر من عشرة أشخاص، اعتبارا من اليوم الأربعاء، وذلك في إطار مكافحة الانتشار القوي لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأعلن نيكوس خاردالياس، نائب وزير الدفاع المدني اليوناني، في الإذاعة الرسمية أنه سيتم فرض غرامة مالية تصل قيمتها إلى 1000 يورو على كل من يتمسك بالمشاركة في تجمعات تزيد عن عشرة أشخاص.

وأوضح المسؤول اليوناني أن الحظر يسري على التجمعات، سواء داخل القاعات المغلقة أو في الهواء الطلق.

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