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السعودية تعلن تسجيل ٦٧ اصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة ، الأربعاء، عن تسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 238.
وذكرت الوزارة في بيان، ان "العدد الأكبر من تلك الحالات الجديدة، هو 45 حالة قادمة قبل يومين، من بريطانيا، وتركيا، وإسبانيا، وسويسرا، وفرنسا، وإندونيسيا، والعراق، وقد تم عزل هذه الحالات مباشرة من المطار، وهو الأمر الذي أثبت فاعليته في التصدي لنقل العدوى داخليا".

وأضافت، أن "11 إصابة هي لمخالطين لحالات سابقة، و11 حالة أخرى تخضع للمراقبة".

وأوضحت الوزارة، أن "الحالات الـ67 منها 19 حالة في مدينة الرياض، و 23 حالة في المنطقة الشرقية، و13 حالة في مدينة جدة، و11 حالة في مكة المكرمة، وحالة واحدة في عسير".

واشارت الى أن "العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة وصل إلى 238 حالة، تعافى منها 6 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي، منها حالة واحدة بوضع حرج".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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