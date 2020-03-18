السعودية تعلن تسجيل ٦٧ اصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، عن تسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 238.
وأضافت، أن "11 إصابة هي لمخالطين لحالات سابقة، و11 حالة أخرى تخضع للمراقبة".
وأوضحت الوزارة، أن "الحالات الـ67 منها 19 حالة في مدينة الرياض، و 23 حالة في المنطقة الشرقية، و13 حالة في مدينة جدة، و11 حالة في مكة المكرمة، وحالة واحدة في عسير".
واشارت الى أن "العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة وصل إلى 238 حالة، تعافى منها 6 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي، منها حالة واحدة بوضع حرج".
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