صحة ذي قار: الممرض المصاب بفايروس كورونا تماثل للشفاء

اعلنت دائرة صحة ذي قار، الاربعاء، عن شفاء الممرض المصاب بفايروس كورونا. وقال الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الممرض المصاب بفايروس كورونا تماثل للشفاء التام". واعلنت دائرة صحة ذي قار، السبت الماضي، عن تسجيل حالة اصابة بـ"كورونا" لممرض من سكنة مدينة الناصرية لامس احد المصابين.

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