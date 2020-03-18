الحيوانات تتحدى فيروس كورونا في فرنسا

الخليج 365/باريس/ علي ناجي نشرت الحكومة الفرنسية، تعليمات للذين يودون الخروج اثناء حظر التجوال الذي فرضته لغرض كبح وباء فيروس كورونا. وتضمنت ورقة الخروج خمسة اسباب ابرزها اذا كان لديك عمل او تذهب للتبضع للاغراض الاساسية اومراجعة الطبيب او الذهاب للصيدلية.



وايضاً اذا كان للرياضة الفردية او التنزه مع حيوان اليف. وايضاً اذا كان للرياضة الفردية او التنزه مع حيوان اليف. وتعرف فرنسا من بلدان التي يكثر فيها تربية الحيوانات الاليفة مثل الكلاب والقطط.

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