ولي العهد السعودي وميركل يبحثان توحيد الجهود في مواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

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تلقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، جرى خلاله بحث سبل توحيد الجهود لمكافحة انتشار وباء كورونا.

ووفقا لما نشرته وكالة "واس"، تم استعراض الترتيبات للقمة الاستثنائية الافتراضية التي دعت إليها المملكة قادة مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام للاتفاق على سياسات تخفف من آثار الإجراءات المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، أن الحالات المصابة بفيروس "كورونا" وصلت إلى 171 حالة، بينما تعد ألمانيا خامس أكثر البلدان في العالم تضررا من تفشي فيروس كورونا المستجد، من حيث عدد الإصابات، وثالث أكثر الدول تضررا في أوروبا بعد إيطاليا وإسبانيا، لكنها تشهد معدل وفيات قليل نسبيا.