إيران.. محكمة تعاقب متظاهرا بغسل الموتى لمدة 3 أشهر

قضت محكمة إيرانية متظاهرا محتجزا منذ أواخر العام الماضي بالحبس لمدة عام وغسل الموتى لنحو 3 أشهر بعد خروجه من السجن.



وأكدت وكالة أنباء "هرانا" الحقوقية، في تقرير لها، الأربعاء، أن المحكمة الجنائية بمدينة برديس الواقعة بنطاق العاصمة طهران أصدرت حكمها بحق سجاد سالاروند لاتهامه بالمشاركة في الإخلال بالأمن العام لمشاركته باحتجاجات البنزين التي اندلعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

واتهمت المحكمة المتظاهر الإيراني سالاروند المحتجز حاليا بسجن إيفين سيئ الصيت بتكدير السلم العام من خلال إثارة اضطرابات داخل البلاد.

واعتقلت أجهزة أمنية سجاد سالاروند إلى جانب آلاف المتظاهرين خلال احتجاجات شعبية اندلعت على نطاق واسع في مناطق إيرانية مختلفة، اعتراضا على غلاء أسعار البنزين 300%.

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وقدرت مصادر مقتل ما يقارب 1500 محتج خلال احتجاجات شعبية شهدتها أنحاء مختلفة من إيران، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حسب رويترز.

ورغم مرور 3 أشهر على احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فإن السلطات الإيرانية لم تذكر حتى الآن أي إحصاء رسمي حول أعداد القتلى والمصابين والمعتقلين.