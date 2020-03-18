المتحدث العسكري المصري ينفي أنباء انتشار الجيش لفرض حظر التجول بسبب كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020 متابعات نفي المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي، اليوم الأربعاء، أنباء انتشار الجيش لفرض حظر التجول بسبب كورونا.

وقال البيان، "نفى المتحدث العسكرى صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن بدء القوات المسلحة فى الإنتشار بمحافظات الجمهورية لتنفيذ حظر التجوال كأحد الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا". Advertisements وناشد البيان كافة وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الإجتماعى عدم ترويج الشائعات وضرورة تحرى الدقة وعدم الإنسياق وراء أى إدعاءات مغرضة. وأكد أن "المتحدث العسكرى هو المصدر الرسمى الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة". وأشار البيان إلى "مواصلة القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة إستعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد وإتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى". يتبع...

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