البستاني: كل محاولات التهجم على عون من أجل دفعه إلى التحني ستفشل

علق عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد البستاني، في حديث تلفزيوني، على القرار الصادر عن المحكمة العسكرية بحق عامر الفاخوري، لافتاً إلى أن كل الأفرقاء متفقين على العداء لإسرائيل.
ورداً على سؤال حول موقف رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، أكد البستاني كل محاولات التهجم على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أجل دفعه إلى التحني ستفشل، معتبراً أن من يعتقد ذلك لا يعرف الرئيس عون.
وفي حين أكد البستاني أن مسيرة الإصلاح التي يقودها رئيس الجمهورية مستمرة، بالرغم من تداعيات أزمة كورونا على البلاد، لافتا إلى أن توقيت إستقالة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لم يكن مناسباً، مذكراً بأن غالبية الأفرقاء حاولوا دفعه إلى العودة إلى رئاسة الحكومة.
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