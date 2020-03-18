البستاني: كل محاولات التهجم على عون من أجل دفعه إلى التحني ستفشل

علق عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​فريد البستاني​، في حديث تلفزيوني، على القرار الصادر عن ​المحكمة العسكرية​ بحق ​عامر الفاخوري​، لافتاً إلى أن كل الأفرقاء متفقين على العداء ل​إسرائيل​.

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ورداً على سؤال حول موقف رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، أكد البستاني كل محاولات التهجم على ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ من أجل دفعه إلى التحني ستفشل، معتبراً أن من يعتقد ذلك لا يعرف ​الرئيس عون​.

وفي حين أكد البستاني أن ​مسيرة​ الإصلاح التي يقودها رئيس الجمهورية مستمرة، بالرغم من تداعيات أزمة كورونا على البلاد، لافتا إلى أن توقيت إستقالة رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ لم يكن مناسباً، مذكراً بأن غالبية الأفرقاء حاولوا دفعه إلى العودة إلى ​رئاسة الحكومة​.