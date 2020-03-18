شركة رامكو: لا اصابات بين العمال بكورونا والشركة تقوم بشكل دوري ومنتظم باجراء كشف طبي عليهم

ردت شركة ​رامكو​ على "ما يتم نشره على بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أن بعض عمال شركة رامكو يعانون من إصابات بفيروس ​الكورونا​ المستجد"، مؤكدة أن "الشركة تقوم وبشكل دوري ومنتظم باجراء كشف طبي على جميع اجرائها وعمالها للتأكد من خلوهم من أي أمراض او أعراض مرضية، والشركة متعاقدة ولاجل هذه الغاية، مع طبيب يداوم في عمله لديها بشكل يومي و لديها عيادة داخل الشركة ووضعت برنامجا الزاميا للمعاينات الطبية للعاملين لديها".

واكدت "خلو عمالها من اي إصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد"، معلنة "بأنها تتبع كافة المعايير العالمية في مواجهة هذا الفيروس، وانها تتعهد بإعتماد الشفافية في التعاطي بهذا الموضوع مع المواطنين وكافة أجهزة المجتمع الرسمية والخاصة على حد سواء".