ردت شركة رامكو على "ما يتم نشره على بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أن بعض عمال شركة رامكو يعانون من إصابات بفيروس الكورونا المستجد"، مؤكدة أن "الشركة تقوم وبشكل دوري ومنتظم باجراء كشف طبي على جميع اجرائها وعمالها للتأكد من خلوهم من أي أمراض او أعراض مرضية، والشركة متعاقدة ولاجل هذه الغاية، مع طبيب يداوم في عمله لديها بشكل يومي و لديها عيادة داخل الشركة ووضعت برنامجا الزاميا للمعاينات الطبية للعاملين لديها".
واكدت "خلو عمالها من اي إصابة بفيروس كورونا المستجد"، معلنة "بأنها تتبع كافة المعايير العالمية في مواجهة هذا الفيروس، وانها تتعهد بإعتماد الشفافية في التعاطي بهذا الموضوع مع المواطنين وكافة أجهزة المجتمع الرسمية والخاصة على حد سواء".
كانت هذه تفاصيل خبر شركة رامكو: لا اصابات بين العمال بكورونا والشركة تقوم بشكل دوري ومنتظم باجراء كشف طبي عليهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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