جمالي: لإعادة النظر بصلاحيات كل المحاكم الإستثنائية لا سيما العسكرية

اعتبرت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​ديما جمالي​، في حديث تلفزيوني، أن القرار الصادر عن ​المحكمة العسكرية​ بحق ​عامر الفاخوري​ يثير علامات إستفهام، لافتة إلى أنه يجب إعادة النظر بصلاحيات كل المحاكم الإستثنائية لا سيما المحكمة العسكرية، مشيرة إلى أن هناك ثغرة من الممكن إستغلالها في المرحلة المقبلة يجب إقفالها.

على صعيد منفصل، استغربت النائب جمالي عدم تعليق ​مجلس الوزراء​ على القرار الصادر عن المحكمة العسكرية، معتبرة أنه كان من المفترض أن تعلق على القرار سواء بالتبني أو الرفض.

من ناحية أخرى، رأت النائب الجمالي أن ​لبنان​ في ظل الأوضاع الراهنة كان بحاجة إلى شخص مثل رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في ​رئاسة الحكومة​، لا سيما أن البلاد بحاجة كل الدعم الدولي في ظل ​الأزمة​ الإقتصادية، التي تفاقمت بعد أزمة كورونا.

