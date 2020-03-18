سلطات إسرائيل تمنع دخول الأجانب وتستثني المقيمين بسبب كورونا

أغلقت السلطات في ​إسرائيل​ حدودها أمام الرعايا الأجانب كافة، باستثناء المقيمين، بهدف مكافحة وباء ​كورونا​ المستجد، وفق ما أعلنت ​وزارة الداخلية​.

ولفتت الوزارة الى انه ""تبعاً لتوصيات ​وزارة الصحة​، تقرر بدءاً من اليوم، عدم السماح بدخول من ليسوا مواطنين إسرائيليين ولا مقيمين".

وسجّلت إسرائيل حتى الأربعاء 433 إصابة، وجرى إغلاق ​المدارس​ والجامعات. كما فرضت قيودا صارمة على التنقل.