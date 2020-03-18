سلطات إسرائيل تمنع دخول الأجانب وتستثني المقيمين بسبب كورونا

أغلقت السلطات في إسرائيل حدودها أمام الرعايا الأجانب كافة، باستثناء المقيمين، بهدف مكافحة وباء كورونا المستجد، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.
ولفتت الوزارة الى انه ""تبعاً لتوصيات وزارة الصحة، تقرر بدءاً من اليوم، عدم السماح بدخول من ليسوا مواطنين إسرائيليين ولا مقيمين".
وسجّلت إسرائيل حتى الأربعاء 433 إصابة، وجرى إغلاق المدارس والجامعات. كما فرضت قيودا صارمة على التنقل.
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